Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Thạnh, tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 nghi can chuyên trộm cắp trên tuyến đường sông gồm: Nguyễn Thanh Sang (35 tuổi), ngụ ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, Nguyễn Thanh Hải (38 tuổi), ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A, Trần Văn Hậu (44 tuổi) và Võ Văn Tiến (33 tuổi) ngụ xã Mỹ Đức Đông, cùng H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về hành trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Sang được xác định là "thủ lĩnh" đường dây chuyên trộm cắp trên tuyến đường sông này.



Băng trộm này hoạt động liên huyện Cái Bè (Tiền Giang) và Tân Thạnh (Long An).

Theo điều tra, từ tháng 9.2016, một số hộ dân thuộc xã: Kiến Bình, Tân Lập, Hậu Thạnh Đông, Tuyên Bình… thuộc H.Tân Thạnh đậu ghe máy chạy vỏ lãi nhựa ven sông đều bị kẻ gian tháo dây lấy cắp. Có gia đình mới mua vỏ máy trị giá vài chục triệu đồng chạy vài ngày thì bị mất. Tính đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn Tân Thạnh đã có 20 trường hợp bị mất cắp.

Tiến hành điều tra truy xét, trinh sát hình sự Công an H.Tân Thạnh đã lần ra đầu mối tiêu thụ toàn bộ số tài sản mất cắp.

Từ chứng cứ cụ thể, Cơ quan CSĐT H.Tân Thạnh đã bắt giữ 4 nghi can trong đường dây; triệu tập 6 nghi can khác có liên quan đến hành vi tiêu thụ và tham gia trộm cắp.

Số tài sản bước đầu được công an thu giữ bao gồm: 16 vỏ lãi, 10 máy dùng để chạy vỏ lãi.

Khôi Nguyên