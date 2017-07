Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 , từ chiều nay (16.7), trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã bắt đầu có gió to, sóng lớn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, hàng nghìn du khách vẫn ra bãi biển này để tắm và vui chơi.