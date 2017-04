Ngày 15.4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thăng (22 tuổi, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (23 tuổi, ngụ P.7, TP.Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản