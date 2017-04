Ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Công an TP.Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Việt Dũng (26 tuổi, ngụ ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Liên quan tới vụ việc, trước đó chiều ngày 11.4, Công an phường Sài Đồng (Công an quận Long Biên) nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hà (63 tuổi, ngụ ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) về việc con trai là anh Trần Minh Quang (24 tuổi) đi khỏi nhà từ tối ngày 10.4, nhưng chưa trở về. Tới trưa ngày 11.4, có một người đàn ông gọi điện thoại cho bà Hà và thông báo đang bắt giữ anh Quang.

Người đàn ông này tuyên bố, nếu bà Hà không giao nộp 5 triệu đồng tiền chuộc thì sẽ chỉ nhận được xác của con về. Sau đó, quá trình liên lạc với kẻ lạ mặt qua điện thoại, bà Hà nghe được giọng nói của con trai đang bị người đàn ông lạ mặt giam giữ và sau nhiều giờ suy nghĩ, bà Hà làm đơn đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận vụ việc từ phía Công an phường Sài Đồng, Công an quận Long Biên đã khẩn trương nhập cuộc xác minh thông tin. Công an quận Long đã làm rõ kẻ lạ mặt bắt giữ con trai bà Hà chính là Trần Việt Dũng, từng có 1 tiền sự.

Khi bị Công an quận Long Biên bắt giữ, Dũng đang điều khiển xe máy của anh Quang trên phố. Dũng khai nhận con tin đang bị giam giữ ở khu vực gần trường cấp 2 Hai Bà Trưng (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Ngay sau đó một tổ công tác được triển khai tới địa điểm trên đưa con trai bà Hà về trụ sở công an an toàn.

Đến tối ngày 10.4, khi Dũng lên mạng xã hội để nói chuyện với Lan Anh thì được cô gái này khoe bạn trai mình là Quang dạo này làm ăn được, kinh tế khá giả. Nghe vậy, Dũng nhờ Lan Anh bố trí hẹn gặp với anh Quang, với ý đồ bắt giữ người để đòi tiền chuộc.

Khi vừa đến điểm hẹn gặp, anh Quang bất ngờ bị Dũng cùng một người đàn ông lạ mặt khác khống chế, bắt giữ, ép đưa lên xe taxi đi về nhà một người thân của Dũng ở ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa). Tại đây, Dũng bắt anh Quang đưa 2 chiếc điện thoại di động, rồi lấy xe máy của nam thanh niên này mang đi đặt hiệu cầm đồ . Dũng còn gọi điện cho bà Hà thông báo đang bắt giữ Quang để đòi thêm 5 triệu đồng tiền chuộc.

Hà An