Sáng nay (9.10), Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thành Nam (27 tuổi, ngụ khu tập thể May 2, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cố ý gây thương tích và Hoàng Văn Hải (33 tuổi, ngụ tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, Công an huyện Kim Động nhận được thông tin có một nhóm người đe dọa, ngăn cản hoạt động gặt lúa thuê trên địa bàn huyện. Cụ thể, vào ngày 26.9, ông Đào Đức Hùng (40 tuổi, ngụ tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang gặt thuê cho người dân bằng máy gặt đập liên hoàn tại thôn Động Xá thì một nhóm người đến đe dọa , yêu cầu đưa máy lên bờ, không được gặt lúa.

Ông Hùng phản đối thì bị nhóm người này đánh bị thương, phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên điều trị. Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định Nam là người đánh ông Hùng.

tin liên quan Bắt “trùm xã hội đen” chuyên bảo kê chợ cá Út Đáng là một tay giang hồ cộm cán, chuyên bảo kê, thu tiền phí bốc vác tại các chợ cá ở TP.Cần Thơ. Chiều 6.10, tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh (huyện Kim Động), cơ quan công an bắt quả tang Hải đang đòi tiền bảo kê của 1 người dân khi người này đang gặt thuê cho nông dân.

Lê Tân