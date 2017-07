Vào khoảng 11 giờ ngày 11.7, tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Oanh (39 tuổi, ngụ xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh) đang làm thủ tục đưa 2 cô gái Việt Nam tên T.T.D.M. (24 tuổi) và N.T.Đ. (32 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) đi ô tô ra Hà Nội, sau đó đưa sang Trung Quốc, bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.