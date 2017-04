Tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết rạng sáng 15.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp hai nghi can Lê Mai Lâm (18 tuổi) và Lê Chiến Thắng (16 tuổi, cùng trú xã Đắk Wer, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) do liên quan đến cái chết bất thường của anh Võ Thanh Tùng (36 tuổi, tạm trú xã Kiến Thành, H.Đắk R'lấp).