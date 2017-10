Ngày 2.10, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Long Giao (30 tuổi, ngụ xã An Viễn, H.Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi liên quan đến hành vi tống tiền CSGT trạm 51 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, Lê Minh Sang (còn gọi là Sang “chùa”, ngụ xã Trung Hòa, H.Trảng Bom, Đồng Nai) quay cảnh 4 CSGT trạm 51 đang làm nhiệm vụ, sau đó gửi clip cùng nhiều tin nhắn đe dọa, xin tiền nhóm cảnh sát này.

Sau đó, tổ CSGT trạm 51 nói trên đã đồng ý đưa 60 triệu đồng cho Sang. Chiều 29.9, khi Giao (được Sang nhờ đi lấy tiền) đang nhận tiền từ CSGT tại một quán cà phê tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) thì bị công an bắt quả tang; còn Sang đang bỏ trốn.

Lê Lâm