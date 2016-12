Sáng 23.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt khẩn cấp Phan Thành Tâm (22 tuổi, trú xã Cam Tân, H.Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.



Theo cơ quan công an, ngày 15.12, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ tại nghĩa trang thuộc xã Cam Tân. Nạn nhân được xác định là bà L.T.T. (60 tuổi, trú xã Cam Tân). Khi được phát hiện, nạn nhân trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết cháy xém, cổ nạn nhân có vết cắt sâu

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phan Thành Tâm là nghi phạm sát hại bà T. Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt giữ Phan Thành Tâm.

Tại cơ quan công an, Tâm khai trước đó có mâu thuẫn bà T. dẫn đến cãi cọ. Sáng 15.12, biết bà T. đang chăn bò một mình ở khu vực nghĩa trang, Tâm đã dùng dao sát hại bà T., sau đó dùng xăng đốt xác nạn nhân với ý định xóa dấu vết. Tuy nhiên, do trời mưa to nên ý định phi tang bất thành.

Sau khi sát hại bà T., Tâm còn lấy đôi bông tai, điện thoại di động của nạn nhân.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguyễn Chung