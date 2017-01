Sáng 26.1, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa truy tìm và bắt khẩn cấp 4 nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào sáng 21.1 trên phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.