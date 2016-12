Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, Tổ CSHSĐN Q.1 đang tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường ở khu phố Tây (Q.1) thì phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter mang BS 71C2 - 250.79 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Phát hiện, Tổ CSHSĐN truy đuổi theo đến giao lộ Đề Thám - Bùi Viện, hai thanh niên nói trên cho xe tông thẳng vào trinh sát nhưng trinh sát né kịp, đồng thời đạp xe hai tên cướp khống chế bắt giữ cùng tang vật giao cho Công an P.Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ vụ việc ban đầu.

Tại trụ sở công an, hai nghi can Nguyễn Khánh Hùng (16 tuổi, ngụ Q.3), Lê Vũ Bảo (19 tuổi, ngụ Bến Tre) khai nhận do không có tiền tiêu nên Bảo chở Hùng đi xuống khu phố Tây săn mồi cướp giật tài sản