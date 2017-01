Ngày 8.1, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản (Trung tâm 3K), thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), để điều tra, xử lý về hành vi giả mạo trong công tác.

tin liên quan Cán bộ thủy sản 'ghép' hồ sơ, chứng nhận khống hơn 800 sản phẩm Cán bộ thủy sản làm sai lệch hồ sơ, chứng nhận 140 sản phẩm thức ăn thủy sản và 668 sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

Các bị can bị tạm giam gồm: Bùi Đức Quý (62 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm 3K; Lê Tuấn Anh (38 tuổi), nguyên Phó phòng Hành chính quản trị, Văn phòng Tổng cục Thủy sản; Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi), nguyên cán bộ Phòng Kiểm nghiệm, kiểm định Trung tâm 3K.

Trước đó, đầu tháng 8.2016, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị Bộ Công an xem xét tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm 3K. Cơ quan chức năng xác định, năm 2013, các cán bộ nêu trên đã câu kết làm giả công văn và ban hành công văn trái luật để đưa tên các sản phẩm là thức ăn nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không đủ tiêu chuẩn vào bản phụ lục sản phẩm đã được cấp phép lưu hành. Với 3 bản phụ lục được ký khống, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã được lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện.

Cũng theo cơ quan chức năng, số tiền những người liên quan chiếm đoạt ước tính gần 1 tỉ đồng. Đến nay, Bộ NN-PTNT đã yêu cầu thu hồi các văn bản trái pháp luật, đề nghị Văn phòng Tổng cục Thủy sản tham mưu tổng cục trưởng về quy trình xử lý kỷ luật đối với 8 cán bộ liên quan.

Thái Sơn