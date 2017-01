Ngày 31.12, PC52 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bàn giao đối tượng Cao Ánh Sơn (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản sau hơn 8 năm trốn lệnh truy nã.

tin liên quan Bắt nghi phạm 'cướp tài sản, hiếp dâm' bị truy nã có súng Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ một nghi phạm bị truy nã đem theo súng bên mình.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 21.4.2008, Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ xã La Ngà, H.Định Quán, Đồng Nai) và Cao Ánh Sơn (tạm trú cùng xã) sau khi đi nhậu về thì rủ nhau đến nhà bà H.T.N (59 tuổi, ngụ cùng xã) để trộm cắp tài sản. Khi đột nhập vào phòng ngủ, Đức Anh kề dao vào cổ bà N. rồi cùng với Sơn thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân.

Gây án xong Sơn và Đức Anh lấy 145 triệu đồng rồi trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt giam Đức Anh về tội cướp tài sản và hiếp dâm (Đức Anh đã bị TAND tỉnh Đồng Nai kết án 14 năm tù), riêng Sơn thì bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Trang bị súng rulo

Theo một trinh sát PC52 Công an tỉnh Đồng Nai, mặc dù tuổi đời khi phạm tội còn khá trẻ nhưng Sơn luôn tỏ ra là đối tượng rất nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. “Đặc biệt, khi lẩn trốn, tại nơi ở của Sơn luôn có " hàng nóng " để sẵn sàng chống trả và tẩu thoát. Do vậy, việc truy bắt Sơn gặp không ít khó khăn”, trinh sát này nói.

Qua thời gian hơn 8 năm xác minh thu thập thông tin, ban chuyên án đã phối hợp với C52, PC52 Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM… kiên trì đeo bám, cuối cùng phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Đến khoảng 1 giờ ngày 28.12, tổ công tác phối hợp với Công an Q. Bình Thạnh và C52 (Bộ Công an) đã bắt được Sơn tại nhà trọ ở KP1, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh). Tại thời điểm bị bắt, Sơn đang sống với vợ con. Khám xét nơi ở của Sơn, công an thu giữ một súng rulo cùng 27 viên đạn.

Bắt đối tượng có đến 3 lệnh truy nã

Vào tháng 8.2015, Nguyễn Văn Điệp (26 tuổi, ngụ Bình Phước) cố ý gây thương tích cho 1 người dân ở TX.Dĩ An (Bình Dương) rồi bỏ trốn nên bị truy nã. Quyết định truy nã được chuyển đến PC52 Công an tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ.

Đến ngày 7.9.2016, PC52 lại nhận thêm một quyết định truy nã đối với Điệp từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An cũng về hành vi cố ý gây thương tích (vào tháng 3.2016, Điệp dùng dao chém một người gây thương tật đến 83%). Tiếp đến, vào đầu tháng 10.2016, PC52 nhận tiếp một quyết định truy nã đối với Điệp do Cơ quan CSĐT Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) gửi đến, cũng về hành vi cố ý gây thương tích.

Để phục vụ công tác tầm nã, PC52 Công an tỉnh Đồng Nai đã cử trinh sát phối hợp với Công an Bình Phước và Bình Dương rà soát các mối quan hệ của Điệp tại địa bàn Đồng Nai. Một thông tin khá quan trọng khiến các trinh sát phải cảnh giác là Điệp luôn thủ một con dao bấm trong người. Khi xảy ra chuyện, thì lấy làm phương tiện gây án.

Lần theo dấu vết của Điệp ở Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, các trinh sát nắm được thông tin Điệp còn quan hệ thân thiết với người thân ở quê nhà Ninh Bình nên đã phối hợp với công an địa phương lần mò tung tích.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC52 nắm được thông tin Điệp xuất hiện ở TP.Biên Hòa và đi giao hàng cho một đại lý gas tại P.Tân Mai. Sau nhiều ngày theo dõi, vào chiều 25.11, trinh sát phát hiện Điệp rủ một số bạn đến P.Tân Hiệp ăn nhậu nên tổ chức vây bắt.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Điệp cùng những người trong bàn nhậu bắt đầu “lâng lâng” thì các trinh sát bất ngờ áp sát khống chế, bắt giữ. “Khi bị chúng tôi khống chế, trong người Điệp vẫn còn con dao bấm lận lưng. Nếu không bị bắt sớm, có thể Điệp sẽ còn gây án”, một trinh sát PC52 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Cũng trong ngày 28.12, Phòng PC52 Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt giữ được đối tượng Ngô Duy Phước (29 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, Đồng Nai) để giao cho Công an H. Định Quán để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, vào ngày 13.3, Phước được bà Đoàn Thị Kim Hương (ngụ H.Định Quán) thuê đến nhà bà B.T.H (ngụ xã Suối Nho, H.Định Quán) để đòi nợ. Do bà H. chưa có tiền để trả thì bị bà Hương dùng tay tát vào mặt. Phước xông vào dùng côn ba khúc và roi điện tấn công, làm bà H. ngã xuống đất bị thương 11%. Sau khi gây án, bà Hương bị bắt, còn Phước bỏ trốn nên bị truy nã.





tin liên quan Bắt theo lệnh truy nã: Trốn ra nước ngoài, trở thành đại gia vẫn không thoát Khi bị truy nã, Nguyễn Hoàng Ngân trốn sang Campuchia, mở công ty mua bán linh kiện điện tử, rồi trở thành “đại gia”. Tưởng đâu sự lẩn trốn xuyên quốc gia của mình khiến Công an VN bỏ cuộc, nhưng 7 năm sau y vẫn sa lưới.

Gia Khánh