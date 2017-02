Ngày 3.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã bàn giao 2 người nghi đánh cháu bé 3 tuổi chết cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3.2, cháu N.N.N.A (3 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) được người thân đưa đến Phòng khám đa khoa khu vực Long Hải (H.Long Điền) trong tình trạng hôn mê, bầm tím toàn thân và tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và tạm giữ N.T.K.T (29 tuổi, quê An Giang, được xác định là mẹ cháu bé) và N.H.H (là bạn trai của N.T.K.T).

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, ban đầu N.T.K.T và N.H.H khai nhận có đánh cháu bé, sau đó nạn nhân bị rơi từ giường xuống nền nhà.

“Cả hai nghi can khai nhận đã đánh cháu bé. Do cháu bé có bệnh tiền sử động kinh nên sau đó rơi xuống giường và được mọi người đưa đến cơ sở y tế thì tử vong. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng nên chúng tôi đã chuyển hai nghi can cho PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra theo thẩm quyền”, một lãnh đạo Công an H.Long Điền cho biết.

Ngay trong sáng 3.2, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân cháu bé tử vong.

Nguyễn Long - Nhị Gia