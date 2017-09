Ngày 25.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét sơ thẩm lần 2 vụ án “gây rối trật tự công cộng” đối với bị cáo Nguyễn Minh Tân (58 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Sau khi hội ý, căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định có dấu hiệu bị cáo Tân phạm tội khác nguy hiểm hơn, đồng thời cần làm rõ lời khai của nhân chứng, nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

tin liên quan Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã vì... lên truyền hình Hơn 20 năm trước, Tân bị truy nã trong một vụ giết người. Năm 2014, em của nạn nhân xem truyền hình và thấy một phó ban bảo vệ khu phố được nhận bằng khen vì thành tích bắt cướp giống Tân nên đã báo công an.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng ngày 11.11.1994, Tân (lúc đó là tổ phó đội bảo vệ khu phố 1, P.15, Q. Bình Thạnh - PV) tổ chức ăn nhậu với Nguyễn Đình Thanh Lâm, Đỗ Thiện Lân và một số thanh niên khác.

Nhóm của Nguyễn Lân đi ngang qua, xảy ra xích mích với nhóm của Tân. Cuộc ẩu đả sau đó khiến Nguyễn Lân chết tại chỗ.

Tháng 10.1995, TAND TPHCM tuyên phạt Lâm 3 năm tù và Long 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Tân bỏ trốn, bị Công an TP.HCM truy nã về tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Quá trình bỏ trốn, Tân đổi tên thành Võ Minh Hùng, làm phó ban bảo vệ dân phố KP5, P.Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP.HCM). Quá trình công tác, với thành tích nhiều lần bắt cướp, Võ Minh Hùng được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng giữa đời thường.

Khi chương trình lên sóng truyền hình vào tháng 8.2014, em gái của nạn nhân Nguyễn Lân phát hiện Võ Minh Hùng chính là Nguyễn Minh Tân nên làm đơn trình báo lên Công an TP.HCM, với đặc điểm nhận dạng là cánh tay trái của Tân có xăm chữ “Tân nhớ mẹ”.

tin liên quan Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã vì vết xăm ‘Tân nhớ mẹ’ Dù thay họ, đổi tên nhưng trong một lần xuất hiện trên truyền hình, người nhà nạn nhân vẫn nhận ra Tân và quả quyết Tân xăm chữ “Tân nhớ mẹ” ở cánh tay trái.

Sau nhiều lần trình báo, Công an TP.HCM cho rằng Hùng không phải là Tân, gia đình nạn nhân Nguyễn Lân làm đơn tố giác Tân lên Bộ Công an. Tháng 9.2014, Tân bị Cục cảnh sát truy nã (Bộ Công an) bắt tạm giam.

Lúc bị bắt, Tân khai khi vụ án xảy ra có cầm gậy tham gia đánh nhau nhưng không đánh trúng ai và không đâm nạn nhân. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành điều tra bổ sung xác định ngoài lời khai của Tân thì cho rằng không còn chứng cứ nào khác để làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của Tân (những người tham gia vụ đánh nhau đêm xảy ra vụ án có 3 người đã chết, 1 người đi Mỹ - PV) nên hủy bỏ quyết định khởi tố về tội “giết người”.

Quá trình xét xử vụ án, gia đình của nạn nhân Nguyễn Lân không đồng tình với các cơ quan tố tụng, đề nghị phải xét xử Tân về tội "giết người".

Năm 2015, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt Tân 1 năm 6 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Năm 2016, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Phan Thương