Ông Lê Tuấn Hữu bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 9 tháng, tính từ ngày 16.9 đến hết ngày 15.6.2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo.



Lý do là ông Hữu đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không, phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng mìn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không tại khu C, Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, để lên chuyến bay VN1565 Hà Nội - Cam Ranh ngày 16.8.

Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển hành khách Lê Tuấn Hữu theo thời hạn nêu trên.

Cấm bay 6 tháng 2 hành khách cãi nhau trên máy bay Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hai hành khách do đã chửi bới, cãi nhau trên chuyến bay SU291 ngày 16.8. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân hành khách sử dụng đi máy bay để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành khách Lê Tuấn Hữu và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam có văn bản thông báo đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Mai Hà