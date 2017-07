Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án cướp của , giết người rồi đốt xác phi tang. Bị can trong vụ án là Tạ Văn Chiến (37 tuổi, ngụ ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương hoàn tất các bước tố tụng để sớm đưa Chiến ra xét xử trước pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chiến nghiện ma túy, lại không có việc làm nên thường lang thang khắp nơi trộm cắp tài sản. Tối 10.11.2016, Chiến mượn xe máy của anh trai làm phương tiện đi trộm cắp. Khi đi qua nhà bà Ngô Thị Lâm (58 tuổi, cùng xã), Chiến giấu chiếc xe vào góc khuất gần đó, rồi đột nhập vào nhà bà Lâm. Thời điểm đó, bà Lâm sinh sống một mình trong ngôi nhà, chồng đã qua đời, còn 2 người con gái đang đi làm ăn xa.

Quan sát thấy bà Lâm cầm quần áo đi xuống khu nhà vệ sinh, Chiến chui vào gầm giường nằm chờ thời cơ để trộm cắp. Tuy nhiên, khi tắm xong quay vào nhà, bà Lâm phát hiện Chiến đang chui dưới gầm giường, nên hô hoán.

Chiến nhanh chân bỏ chạy. Bị bà Lâm đuổi theo, túm được, Chiến dùng chày gỗ đánh vào đầu bà Lâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiến lấy chiếu cói, quần áo chất lên thi thể bà Lâm rồi châm lửa, nhằm tạo ra vụ hoả hoạn để phi tang chứng cứ, sau đó lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình pháp y tử thi và điều tra làm rõ, cơ quan công an phát hiện trên thi thể bà Lâm có nhiều thương tích do vật cứng gây ra. Ít ngày sau, Chiến bị bắt do có liên quan tới một số vụ trộm cắp tài sản ở địa phương.

Sau thời gian dài bị tạm giam, đến cuối tháng 3.2017, Chiến khai nhận mình là thủ phạm trong vụ giết người, đốt xác và tạo dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hà An