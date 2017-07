Sáng ngày 3.7, ông Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã cùng luật sư đến Công an P.Tân Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) trình diện. Hiện Công an P.Tân Biên đang lấy lời khai, lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tạt axit