Theo nội dung đơn, bà Liên có hai căn nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn (P.Bến Thành) và Đề Thám (P.Cô Giang, cùng ở Q.1). Trong đó, căn nhà ở đường Đề Thám được bà dùng để ở và cho ông N.K.C (ngụ Q.2) thuê mở cửa hàng bán ĐTDĐ, còn căn nhà đường Lê Thánh Tôn mở bán hủ tiếu.

Khoảng 4 giờ ngày 14.9, bà Liên đến nhà ở đường Lê Thánh Tôn mở cửa tiệm thì phát hiện bị tạt sơn nham nhở. Rạng sáng 16.9, đến lượt nhà ở đường Đề Thám cũng bị tạt sơn.

Nghi ngờ có kẻ xấu đe dọa, bà Liên trình báo vụ việc tới Công an P.Cô Giang và Công an P.Bến Thành. Mặt khác, qua tìm hiểu, bà Liên biết được ông N.K.C có nợ tiền của ông P.T.T (ngụ Q.1) nên ông này thuê công ty đòi nợ S.V (Q.Tân Bình, TP.HCM) đòi nợ.

“Ngày 11.9, công ty đòi nợ S.V có yêu cầu tôi trả 1,2 tỉ đồng cho ông P.T.T, nhưng số nợ này không chính xác, một số giấy tờ ghi nợ không có chữ ký của tôi, không rõ ràng nên tôi không đồng ý trả thì đến ngày 14.9 xảy ra vụ việc tạt sơn. Ngày 17.9, bà Liên biết sự việc này nên cắt hợp đồng, không cho tôi thuê nhà nữa”, ông N.K.C cho hay.

Thế nhưng, đến ngày 22.9, căn nhà ở đường Đề Thám lại bị tạt máu, nội tạng động vật và camera ghi hình có 4 thanh niên đi 2 xe máy đến trước nhà thực hiện hành vi này. Lần này, bà Liên cũng đến Công an P.Cô Giang trình báo vụ việc.

Trả lời về vụ việc này, trung tá Mai Văn Tuấn, Trưởng công an P.Cô Giang (Q.1), xác nhận: “Công an phường có ghi nhận nội dung trình báo của chủ nhà. Lần tạt ngày 22.9, công an phường, bảo vệ khu phố có xuống hiện trường ghi nhận vụ việc. Công an phường đang phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an Q.1 vào cuộc điều tra”.

