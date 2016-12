Ngày 27.12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương xây dựng “Thành phố 4 an” trước bối cảnh TP.Đà Nẵng đang đối mặt từ nhiều mối lo đến từ an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…

Tại hội nghị, Bí thư Đà Nẵng cùng Thường trực Thành ủy đã chứng kiến 7 Chủ tịch UBND các quận, huyện ký vào cam kết thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị lãnh đạo các quận, huyện phải có quyết tâm thực hiện chủ trương ở mức cao nhất.

"Chủ tịch các quận, huyện đã ký kết tổ chức thực hiện đề nghị phải đặt sinh mệnh chính trị vào chữ ký này”, ông Xuân Anh yêu cầu và chỉ đạo Văn phòng Thành ủy theo dõi thường xuyên việc thực hiện chủ trương ở các địa bàn.

Theo ông Xuân Anh, 7 quận huyện đã ký kết thi đua thì phải làm tốt. Chủ tịch, bí thư quận nào làm tốt sẽ được khen thưởng xứng đáng, cân nhắc đề bạt, bổ nhiệm và đây sẽ là tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Nếu chủ tịch, bí thư quận nào làm không tốt sẽ bị điều chuyển và thay thế. Do đó, cần ban hành tiêu chí đánh giá, đồng thời thành lập bộ phận thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề án. Các cấp, các ngành cần cân đối nguồn lực, kinh phí để thực hiện.

“Mình không chỉ làm cho mình mà còn cho con cháu sau này. Ví dụ ma túy, gia đình có con cái vướng phải rất khổ”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho biết những năm qua, bên cạnh những kết quả và thành tựu đạt được, Đà Nẵng đã và đang đối diện với nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội và một số vấn đề về dân sinh gây dư luận bức xúc, lo lắng hoang mang.

Một trong “4 an” là an ninh trật tự tại địa bàn hiện đang rất phức tạp. Năm 2016, tổng số vụ hình sự xảy ra trên địa bàn là 468 vụ, làm chết 9 người, bị thương 78 người. Trong đó có một số vụ án nghiêm trọng, như: giết lái xe taxi, mâu thuẫn trong tình cảm giết người ở Hòa Nhơn, “ngáo đá’ giết người man rợ ở Mân Thái (Sơn Trà)…

Vấn đề an toàn thực phẩm tồn tại nhiều vấn đề như: giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo, dư lượng thuốc thú y cao, thực phẩm không rõ nguồn gốc, kinh doanh ăn uống sử dụng chất phụ gia…

“Phạm vi chương trình "thành phố 4 an" hẹp và cụ thể hơn cho mục tiêu xây dựng thành phố an bình. Bên cạnh mục tiêu xây dựng thành phố văn mình giàu đẹp, Đà Nẵng quyết tâm sẽ xây dựng thành phố an bình, thành phố sống tốt”, ông Trí cho biết.

Hoàng Sơn