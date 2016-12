Chiều 28.12, Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với Quận ủy Tân Phú về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Đảng bộ Q.Tân Phú…



Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Tân Phú cho biết dân số quận gần 500.000 người, trong đó 50% là người nhập cư. Trong năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt, lần đầu tiên quận thu ngân sách đạt khoảng 2.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, một vấn đề rất đáng lo ngại và diễn biến phức tạp, đó là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện tỷ lệ kéo giảm tội phạm của toàn TP.HCM là 15%, trong khi trên địa bàn Q.Tân Phú chỉ giảm 0,31%.

Về vấn đề này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, chủ trì buổi làm việc, hỏi: “Vậy quận sẽ làm gì để kéo giảm sâu được số vụ phạm pháp hình sự?”.

Bí thư Quận ủy Tân Phú Nguyễn Thành Chung: “Cứ nói gắn camera rồi tội phạm giảm nhưng không làm gì sao mà giảm được”



Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an Q.Tân Phú thừa nhận vấn đề kiểm soát tình hình tội phạm chỉ “ở mức độ kìm hãm, chứ chưa thể giảm sâu, mặc dù quận đã tập trung rất nhiều công sức”.

Theo đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, nạn trộm cắp ở khu dân cư rất phức tạp. Để giải quyết vấn nạn này, Công an quận đề ra nhiều giải pháp để thực hiện quyết liệt, trong đó tăng cường tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

Một trong những nguyên nhân tăng trộm cắp, tội phạm ở khu dân cư, cũng theo đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, đó là vấn nạn thanh thiếu niên lơi lỏng, tụ vào game bắn cá, tổ chức sát phạt nhau. Từ đó, phát sinh nhiều hệ lụy xấu.

“Chúng tôi quy định là khu vực nào để xảy ra trộm cắp thì cảnh sát khu vực đó bị cắt thi đua, đồng thời xem xét trách nhiệm của lãnh đạo công an phường”, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết một trong những giải pháp mà Công an quận đang triển khai với kỳ vọng nâng cao trách nhiệm công vụ của cảnh sát khu vực, công an cấp cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn.

“Chia lửa” với Trưởng Công an Q.Tân Phú Nguyễn Hoàng Tuấn, ông Nguyễn Thành Chung, Bí thư Quận ủy Tân Phú khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là Công an quận tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, “chứ không thể để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Theo ông Nguyễn Thành Chung, có tình trạng cảnh sát khu vực giấu án. Quận đã kỷ luật 7 cảnh sát khu vực, đang xem xét xử lý 2 phó trưởng công an phường. Trong số 11 phường trên địa bàn, có phường 9 tỷ lệ tội phạm tăng.

“Ở phường này có gắn camera rất nhiều, nhưng gắn camera rồi mà chủ quan không đi tuần tra thì không ngăn chặn được tội phạm. Cứ nói gắn camera rồi tội phạm giảm nhưng không làm gì sao mà giảm được. Vấn đề này cần phải có tính toán cụ thể lại”, ông Nguyễn Thành Chung nói.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng lưu ý Đảng bộ, chính quyền quận tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành; xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải song hành với phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để mỗi năm tăng 2.000 doanh nghiệp…

Về giảm tội phạm, ông Đinh La Thăng nói: “Phải kiên quyết, kiên trì kéo giảm, chứ không chỉ dừng ở mức kìm hãm. Không thể cứ cho rằng tội phạm tăng lên do dân số tăng. Việc trấn áp tội phạm nhất định phải có kết quả, có chuyển biến để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân”.

Ông Đinh La Thăng yêu cầu quận tập trung quản lý chặt chẽ các tiệm cầm đồ, không để phát sinh nơi tiêu thụ của gian, quản lý chặt các địa điểm dễ phát sinh tội phạm…

Cũng tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng ghi nhận, biểu dương những mặt mà Đảng bộ, chính quyền và người dân Q.Bình Tân đã đạt được. Ông Đinh La Thăng cũng đã có những chỉ đạo cụ thể các sở ban ngành giải quyết các kiến nghị của Q.Bình Tân về quy hoạch đô thị, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, chống ngập nước, công tác cán bộ…

Đình Phú