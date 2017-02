Ông Thăng cho biết huyện Củ Chi và Cần Giờ là nơi hy sinh rất nhiều cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ nhưng hiện đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện Cần Giờ còn 52% hộ nghèo và cận nghèo; nhiều nông dân ở Củ Chi gặp nhiều khó khăn.

“Tôi tới làm việc thấy những gương mặt người dân ở đây rất khắc khổ, đời sống rất khó khăn dù Đảng và Nhà nước dành nhiều sự quan tâm. Do đó việc giúp cho người dân có được một cần câu cơm là vô cùng quan trọng. Nhưng để cần câu đó thực sự có hiệu quả thì đòi hỏi chính quyền, doanh nghiệp phải thực sự vào cuộc”, ông Thăng nói.

Tại buổi làm việc, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc VNM, cho hay do chăn nuôi manh mún, chất lượng giống thấp nên hiện năng suất sữa của người nuôi bò ở Củ Chi rất thấp (khoảng 17 - 18 lít sữa/con), thấp hơn nhiều so với bò sữa nuôi tại trang trại VNM (đạt 30 lít/con). Trước tình hình đó, VNM đã có chương trình nhập bò giống từ Mỹ và New Zealand, sau đó thuần hóa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở VN và chuyển giao cho người nuôi nhằm tăng năng suất sữa lên cao.

Dự tính giống bò sữa sau khi thuần hóa có giá 50 - 60 triệu đồng/con và trong 2 - 3 năm người nuôi sẽ thu hồi được vốn. Tuy nhiên để làm được cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ ban đầu. Phương án mà bà Liên đưa ra là nếu chính quyền TP cho người nuôi vay 50% giá trị bò giống thì VNM sẵn sàng cho vay 50% vốn còn lại mà không tính lãi suất.

Ông Đinh La Thăng cho biết từ lâu TP đã có ý muốn hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa ở Củ Chi. Để tăng sản lượng sữa về lâu dài cách tốt nhất là thay đổi con giống cho năng suất cao hơn. Ông Thăng đề nghị VNM hỗ trợ người nuôi về giống, công nghệ nuôi và thức ăn, còn TP sẽ cho người nuôi vay vốn với lãi suất ưu đãi để thay đổi con giống.

Hiện lượng bò sữa của Củ Chi khoảng 90.000 con. Trong năm 2017, VNM sẽ chọn những hộ nuôi điển hình, có nhiều bò hay dồn đàn bò của các hộ có cùng điều kiện lại với nhau để cung cấp thí điểm giống bò chất lượng cao. Việc làm thí điểm này nếu đạt kết quả tốt sẽ ảnh hưởng đến các hộ nuôi còn lại.

Ông Thăng cho hay trong quý 1 năm 2017, TP phải hoàn thành đề án đổi và cơ cấu toàn bộ chăn nuôi bò sữa theo quy trình của VNM. Phải làm sao đổi mới toàn bộ giống bò sữa chứ không thể cấp hay hỗ trợ bằng giá mua mãi được. Ban đầu có thể chọn các hộ nuôi có số lượng đàn 50 - 100 con để thí điểm trước.

