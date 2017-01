Lãnh đạo Bộ Công an vừa có điện gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2017.

Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc và các tệ nạn xã hội trong dịp Tết, nơi tổ chức lễ hội.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả; phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết.

Dịp này, lực lượng công an toàn quốc được lệnh tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi gây tai nạn, ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức; không tổ chức chúc Tết, tặng quà lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cấp trên; không sử dụng ngân sách , phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết, lễ hội.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị công an các địa phương tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Thái Sơn