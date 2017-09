Văn bản do thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an ký, nêu rõ căn cứ quy định của bộ luật Tố tụng hình sự, Quyết định phân công giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kết quả kiểm tra xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, để khẳng định “nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21.4.2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh Nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) là giả mạo”.

Trước đó, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, là cổ đông của VK Housing, đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thành viên góp vốn) và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark (quận 7, TP.HCM) nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Công ty VK Housing được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007, để thực hiện dự án The Mark ở Tân Mỹ, quận 7, với sự tham gia của các cổ đông: Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, Công ty Lucky Việt Nam Construction và Công ty P&D Korea Co. Năm 2009, VK Housing thay đổi đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất. Theo đó, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tiếp đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chuyển nhượng cổ phần cho đơn vị khác và được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư lần 2. Cũng do chuyện lùm xùm giữa các cổ đông nên dự án The Mark đã khởi công từ năm 2008 nhưng bị đình trệ từ đó cho đến nay.

Quá trình xác minh, đến ngày 31.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM thông báo kết quả điều tra, trong đó xác định Công ty VK Housing đã ký nhận chuyển nhượng với một số doanh nghiệp khác không có giá trị pháp lý và sử dụng tài liệu này để làm hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của Công ty VK Housing trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 ngày 21.4.2016, tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM), là giả mạo về nội dung. Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 đã cấp cho Công ty VK Housing.

Từ tháng 5 vừa qua, sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM ký văn bản số 6693/SKHĐT-ĐKKD đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về việc xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để cơ quan này phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của Công ty VK Housing theo đúng quy định.

Thái Sơn