Theo ông Hoan, lý do cơ quan này chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Duy Thanh, lái xe thuộc Thanh tra Bộ là do ông này có liên quan đến vụ tát một chiến sĩ cảnh sát cơ động tại quận Long Biên (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18.1, tại khu vực chân cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội), do lượng phương tiện lưu thông lớn đã khiến khu vực này ùn tắc. Lúc này, lái xe Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe biển xanh 80A-011.72 nhãn hiệu Toyota Fortuner đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà còn lái xe lao về phía cảnh sát cơ động. Thậm chí, tài xế này còn có hành vi tát một cảnh sát cảnh sát cơ động. Sau khi xác định danh tính, nơi làm việc của lái xe này, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Thanh để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.