Tại cuộc họp báo sáng nay, 26.4, Bộ Tư pháp cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy.

Qua rà soát, trong lĩnh vực này hiện có 1 luật (luật Giao thông đường bộ) và 8 thông tư điều chỉnh, trong đó có 2 thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành, 2 thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký và 4 thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành.

Các nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy chủ yếu tập trung vào 2 thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành là Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4.4.2014 quy định về đăng ký xe và Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12.10.2016 quy định về quy trình đăng ký xe. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp cho rằng, qua rà soát, xác định Thông tư số 15/2014 của Bộ Công an còn một số điểm chưa có sự thống nhất, dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cho xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác bảo đảm an ninh.

tin liên quan Gỡ 3 biển số xanh '80A' của tỉnh Cà Mau Trong 3 chiếc xe đã được gỡ biển số xanh “80A”, 2 xe BS 80A-338.39, 80A-369.69 là do Công ty Công Lý tặng tỉnh Cà Mau và chiếc 80A-339.99 là của Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Từ đó, Bộ Tư pháp đã kiến nghị Thủ tướng đề nghị Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 15/2014 theo hướng quy định cụ thể đối tượng cấp biển số xe ô tô, xe máy, nhất là đối tượng quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 31 của Thông tư 15 (biển số xanh được cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp; các Ban chỉ đạo T.Ư; Công an nhân dân, TAND, Viện KSND; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban ATGT quốc gia; UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước), nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP; bảo đảm đúng loại hình, đối tượng và nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu thực tiễn công tác.



Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ô tô ký hiệu 80 theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan T.Ư, một số ban, bộ, ngành... Điều kiện, xe được cấp biển số 80 phải được mua sắm với nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

