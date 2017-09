Theo ông Hà, công trình xây dựng Trường mầm non Vườn Xanh ở khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị sập đổ vào rạng sáng 25.9 thuộc công trình cấp 2, phân cấp do địa phương quản lý. Dù vậy, do tính chất nghiêm trọng của sự cố, nên Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo phải theo dõi sát sao.