Ngày 24.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án buôn lậu lốp ô tô, đề nghị truy tố thêm Lý Ngọc Quyết (Giám đốc Công ty CP xử lý phế liệu rắn VN) và Nguyễn Văn Trang (Phó giám đốc công ty) về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, tháng 6.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mộng Tuyền (31 tuổi, ngụ đường Quang Trung, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), là Phó giám đốc - kiêm kế toán doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đại Tuấn Nguyễn và Ngô Đức Huy (37 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận thế giới cùng về tội buôn lậu.

Theo kết luận điều tra bổ sung, DNTN Đại Tuấn Nguyễn do ông Nguyễn Hữu Minh Tuấn (24 tuổi, con ông Nguyễn Hữu Thành) làm chủ; còn DNTN Đại Tuấn Lâm do bà Nguyễn Thị RoLi (51 tuổi, vợ ông Thành, cùng quốc tịch Mỹ) làm chủ. Nhưng thực tế 2 doanh nghiệp này do ông Thành thành lập và điều hành thông qua Nguyễn Thị Mộng Tuyền.

Tháng 7.2014, Bộ Công thương cấp giấy phép cho 2 doanh nghiệp trên được kinh doanh lốp ô tô đã qua sử dụng theo hình thức tạm nhập từ Mỹ về VN, tái xuất đi Campuchia. Tháng 9.2014, thay vì vận chuyển hơn 5.330 tấn lốp ô tô đã qua sử dụng tái xuất sang Campuchia, ông Thành lại móc nối với lãnh đạo Công ty CP xử lý phế liệu rắn VN, có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh, đề nghị công ty này mua số lốp xe này với giá 3.000 đồng/kg.

Cũng trong thời gian này, phát hiện lô hàng này chưa thực hiện tái xuất, cơ quan hải quan đã gửi giấy mời yêu cầu 2 doanh nghiệp đến làm việc. Để che giấu, Thành nói Tuyền nộp văn bản của công ty ở Campuchia thông báo từ chối nhận hàng nên hiện đang gửi tại Công ty CP xử lý phế liệu rắn VN. Ông Thành chỉ đạo Tuyền lập và ký với lãnh đạo Công ty CP xử lý phế liệu rắn VN các hợp đồng ký gửi và các hợp đồng tiêu hủy lô hàng lốp xe đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất nêu trên. Trang và Quyết đồng ý đề nghị của Thành.

Cơ quan điều tra xác định mặc dù Trang và Quyết biết rõ lốp xe mua của Thành là hàng tạm nhập tái xuất nhưng vẫn ký hợp đồng ký gửi, tiêu hủy với 2 doanh nghiệp để hợp thức việc mua lốp ô tô tạm nhập tái xuất của Thành. Vì vậy, hành vi này là che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra xác định tổng trị giá hàng buôn lậu là hơn 26 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 6.2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thành về tội buôn lậu. Nhưng Thành đã bỏ trốn sang Mỹ nên tháng 4.2016, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Thành.





Thanh Tuyền