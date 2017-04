Sáng 21.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ 17 người liên quan đến buổi tiệc sinh nhật cháu nội của một đối tượng giang hồ nằm trong diện quản lý của PC45 vào tối ngày 20.4, để tiếp tục làm rõ về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.Cần Thơ, cho biết lúc 20 giờ 30 ngày 8.8, các lực lượng phối hợp của Công an TP.Cần Thơ kiểm tra nhà hàng Diamond Palace (45 Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) và phát hiện tại tầng trệt có 53 người đang tổ chức ăn nhậu có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, 1 trong 17 người này là Đỗ Thanh Bình (48 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đã xuất trình một “Thẻ phóng viên” mang tên Bình, ghi nơi công tác là Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ PV 121212 cấp ngày 12.12.2012. Lực lượng chức năng còn phát hiện trong người Bình gói thuốc lá bên có 1 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, sau khi phát hiện Bình có mang theo thẻ phóng viên, Công an Cần Thơ đã liên hệ với Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, qua đó xác định Bình đúng là phóng viên đang công tác tại tạp chí nói trên. Bước đầu, nơi công tác của Bình đề nghị công an Cần Thơ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Bình. Kết quả test cho thấy, Bình dương tính với ma túy.

Theo cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ, tối 20.4, các trinh sát nhận được tin báo có nhiều đối tượng giang hồ “cộm cán” từ TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội di chuyển từ TP.HCM xuống Cần Thơ.

Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các phòng, đội chuyên môn phối hợp theo dõi. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 21.4, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP.Cần Thơ được huy động làm nhiệm vụ.

Lúc này, sau khi tàn tiệc sinh nhật, nhóm người trên chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến các vũ trường, quán karaoke, khách sạn trên địa bàn TP.Cần Thơ.