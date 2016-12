Sau hơn 6 giờ truy tìm, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được nghi phạm đâm chết bạn do mâu thuẫn trên bàn nhậu.