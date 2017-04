Ngày 14.4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng thông tin thành phố quyết định cấm bán vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) trên tàu du lịch hoặc các phương tiện đường thủy nội địa.

Nguyên do, khi trình diễn pháo hoa, người dân, du khách thường tập trung toàn bộ ở tầng trên, có khả năng mất an toàn, nguy cơ lật tàu. UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND Q.Sơn Trà, Q.Hải Châu quán triệt các khách sạn, điểm tổ chức cho khách xem pháo hoa ở tầng cao phải hạn chế số người, đảm bảo an toàn, tránh chen lấn dễ xảy ra tai nạn.