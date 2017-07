Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 4.7, tại tiệm áo cưới Thanh Nhàn, nằm ở Khu Chợ mới Quản Thủ, TT.Long Thành, H.Long Thành (Đồng Nai).

Bị đâm, anh Khoa cố gắng né tránh rồi kêu cứu, nam thanh niên liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an H.Long Thành đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, khống chế nghi can. Lúc này, nghi can đã tự đâm vào ngực trái