Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cảnh báo cho chính quyền và các hộ dân biết, chủ động di dời đến nơi an toàn hoặc có phương án sơ tán khi xảy ra mưa lớn; canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi có mưa lũ, nhất là tại các ngầm, tràn. Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, Bộ GTVT và Bộ TN-MT phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời để chủ động các biện pháp ứng phó.

Chiều 11.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm 10.7 - ngày 11.7, tại các tỉnh Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, riêng vùng núi phía Bắc có mưa to và rải rác có giông. Đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày 15.7, khiến các sông suối ở miền Bắc có lũ lớn trở lại. Do mưa lớn từ đầu tháng 6 ở các tỉnh miền núi phía Bắc, mực nước tại các hồ chứa, hồ thủy điện đang ở mức cao, hoặc gần đạt mức cao nhất trong mùa lũ chính vụ.

P.Hậu