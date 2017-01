Thực trạng này trước đó lãnh đạo Công an TP đã lưu ý, chỉ đạo công an địa phương ráo riết tập trung rà soát kiểm tra, xử lý; trong đó tập trung các loại tội phạm băng nhóm “giang hồ” đòi nợ thuê, ma túy, cờ bạc...



Thuê chung cư mở sòng bạc, ổ ma túy...

Thực tế, đã có rất nhiều vụ án bị cơ quan công an triệt phá liên quan đến việc tội phạm thuê chung cư để ẩn náu, thực hiện. Mới đây, ngày 9.12.2016, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) và Công an Q.5 triệt phá sòng bạc của Phương Thành Phước (42 tuổi, ngụ Q.6, có 1 tiền án) tổ chức tại một chung cư cao cấp trên đường Lý Thường Kiệt (P.12, Q.5), bắt giữ 14 người. Theo một cán bộ của PC45, Phước là đối tượng truy nã của Công an TP.HCM về hành vi tổ chức đánh bạc nhưng vẫn liều lĩnh tổ chức sòng bạc ngay giữa trung tâm TP. Y bỏ ra 20 triệu đồng/tháng thuê một căn hộ trong chung cư cao cấp làm nơi gầy sòng.

Cuối năm 2015, Công an TP.HCM triệt phá “ổ” tín dụng đen, cho vay nặng lãi quy mô tại chung cư cao cấp trên đường Tạ Quang Bửu (Q.8). Mới đầu, trinh sát PC45 phát hiện nhiều tên xăm trổ ra vào chung cư này có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra, bất ngờ lòi ra hai băng nhóm cho vay nặng lãi ở phía bắc vào TP.HCM hoạt động. Hai băng nhóm có tổng cộng 22 người (nhiều người có tiền án tiền sự), thuê đến... 10 căn hộ ở đây để “hành nghề”, trong đó đa số không đăng ký tạm trú, tạm vắng. Tại đây, công an thu giữ 484 hồ sơ cho vay, 49 sổ theo dõi cho vay, 90 giấy thu tiền góp và 1 khẩu súng ngắn.

Nguy hiểm hơn, căn hộ chung cư cũng là lựa chọn của các băng nhóm tội phạm ma túy. Đầu năm 2016, ông “trùm” ma túy Nguyễn Văn Luật (31 tuổi) từ Hải Phòng nhiều lần vào TP.HCM tiền trạm, chọn một chung cư sang trọng trên đường Nguyễn Sỹ Sách (Q.Tân Bình) làm “đại bản doanh” giao dịch ma túy. Sau quá trình điều nghiên, lên phương án triệt phá, ngày 30.6, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đột nhập sào huyệt của Luật, thu giữ hơn 13 kg ma túy đá, 1 khẩu súng cùng 85 viên đạn. “Trước đường dây của Luật, tháng 3.2016, PC47 cũng đã phá đường dây ma túy của Phan Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, thuê căn hộ chung cư ở Q.Tân Bình để tàng trữ ma túy, vũ khí quân dụng”, một cán bộ của PC47 nhớ lại.

“Trùm” ma túy Luật bị bắt giữ tại một chung cư ở Q.Tân Bình “Trùm” ma túy Luật bị bắt giữ tại một chung cư ở Q.Tân Bình



Nhận diện tội phạm

Việc nhiều băng nhóm tội phạm dùng chung cư, đặc biệt là chung cư cao cấp, làm nơi “trú ẩn” là nhằm tránh sự phát hiện của công an. Bởi hầu hết những nơi này các hộ dân sống khép kín, có bảo vệ giám sát, thẻ từ ra vào thang máy, camera... nên người lạ ra vào rất dễ bị phát hiện. Vì thế, công tác giám sát, quản lý địa bàn để phát hiện ngay từ đầu là rất quan trọng.

Khi một nhóm 6 người thường mặc đồ đen, đeo kính đen, xăm trổ đầy mình đến thuê căn hộ ở chung cư thuộc P.Tam Phú (Q.Thủ Đức) để ở; thời gian đi lại, sinh hoạt bất thường (thường đi về lúc 1 - 2 giờ sáng), gây bức xúc cho người dân nơi đây, trung tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng công an P.Tam Phú, đã chỉ đạo cảnh sát khu vực tìm hiểu lai lịch nhóm này. Qua xác minh, công an phát hiện nhóm này gốc Hải Phòng và có nhiều tiền án, tiền sự, có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê nên tiến hành kiểm tra hành chính thường xuyên. Bị giám sát gắt gao, sau 1 tháng thuê nhà, cả nhóm trả nhà dọn đi nơi khác. “Biết chúng là “giang hồ” ở Hải Phòng nhưng chưa phát hiện hành vi phạm pháp nên công an không thể xử lý được. Chính vì vậy, chúng tôi chọn giải pháp tăng cường kiểm tra để không cho bọn chúng hoạt động”, trung tá Tài nói.

Súng, ma túy thu giữ của Luật tại nơi lưu trú Súng, ma túy thu giữ của Luật tại nơi lưu trú

Một cán bộ Công an Q.Thủ Đức chia sẻ: “Để nhận biết các nhóm giang hồ núp trong các chung cư phải thông qua công tác nắm tình hình địa bàn. Những người này thường sinh hoạt giờ giấc khác với người bình thường như thường đi về rất khuya, ngủ muộn; đi lại ngang tàng, tỏ ra thách thức người xung quanh”. Trong khi đó, một cán bộ PC47 Công an TP.HCM phân tích: Bọn tội phạm ma túy nếu ẩn náu trong các căn hộ chung cư thì thường sống khép kín, không tiếp xúc với mọi người xung quanh; khác với các băng nhóm cho vay nặng lãi thường gây ồn ào, hù dọa cư dân để lấy số má. “Vì vậy, quan trọng nhất là công tác giám sát, nhờ “tai mắt” nhân dân phát hiện và đặc biệt là nâng cao vai trò quản lý của cảnh sát khu vực, ban quản trị chung cư. Nếu làm tốt những công tác này thì bọn tội phạm không còn đất sống”, ông này nhận định.

Công an cảnh báo đến từng hộ dân Theo Ban Quản trị chung cư 4S Riverside Garden (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM), trong các cuộc họp toàn thể cư dân tại đây, ban quản trị thường mời công an phường đến trao đổi với người dân về cách nhận diện các loại tội phạm ẩn nấp trong chung cư. Đối với các hộ dân có nhà cho thuê, ban quản trị, công an phường luôn quán triệt trước khi ký hợp đồng cho thuê, người dân phải xem xét kỹ lai lịch, công việc của người thuê nhà.





Nguyên Bảo - Công Nguyên