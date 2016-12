Cấp bằng nhầm hay bổ nhiệm nhầm ?

Lỗi “đánh máy nhầm”



Liên quan đến việc ông Nguyễn Đình Việt, Cục phó Cục Hàng hải tốt nghiệp Đại học Hàng hải (ĐHHH) hệ ngắn hạn mà Báo Thanh Niên phản ánh ngày 17.12, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải, cho biết trước khi có dư luận về việc bằng cấp của ông Việt, Cục đã làm việc với ĐHHH để xác nhận lại thông tin. Ngày 28.9.2016, ĐHHH có Văn bản số 940 xác nhận ông Nguyễn Đình Việt đã tốt nghiệp và được cấp bằng ĐH hệ ngắn hạn số A68868 ngày 25.10.1993. Trả lời về việc Quyết định 590, ngày 8.10.1993 của ĐHHH công nhận danh sách sinh viên tốt nghiệp có nội dung “ông Nguyễn Đình Việt, tốt nghiệp ngành điều khiển tàu biển hệ cao đẳng, khóa 1988 - 1991”, ĐHHH cho biết đây là do “lỗi đánh máy”: “Nội dung phần đầu Quyết định 590 đã ghi rõ một sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH ngắn hạn khóa 1988-1991 (tức là ông Nguyễn Đình Việt), nhưng phần danh sách đính kèm lại ghi nhầm thành hệ cao đẳng”.

Trả lời Thanh Niên, ông Việt khẳng định đã học ĐH, chương trình ngắn hạn của Trường ĐHHH từ 1988 - 1991, gồm 7 học kỳ (thời điểm đó Trường ĐHHH đào tạo các loại hình gồm ĐH dài hạn, ĐH ngắn hạn, ĐH tại chức; hệ cao đẳng, trung cấp). Ông Việt cho rằng không thể nói hệ ngắn hạn tương đương với cao đẳng.

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết Bộ đã tiến hành rà soát lại trường hợp ông Nguyễn Đình Việt và việc bổ nhiệm là đúng quy định. “Bằng tốt nghiệp của anh Việt ghi là bằng ĐH hệ ngắn hạn, phù hợp với các tiêu chí theo Quyết định 3688/QĐ-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị là vụ phó hoặc tương đương trở lên phải có bằng ĐH phù hợp lĩnh vực công tác. Quyết định này không quy định cụ thể bằng ĐH phải là hệ nào”, ông Trường nói.

Bằng ĐH ngắn hạn chỉ tương đương với cao đẳng

Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), khẳng định: Bằng tốt nghiệp hệ ĐH ngắn hạn chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp cao đẳng. Theo bà Phụng, cuối năm 1990, Bộ GD-ĐT đã ban hành các quy chế về văn bằng bậc ĐH, về kiểm tra thi và tốt nghiệp cho các hệ đào tạo trong các trường ĐH và cao đẳng, theo đó bậc ĐH chỉ có 2 cấp trình độ đào tạo. Một là cấp ĐH (tương ứng với ĐH dài hạn trước kia), hai là cấp cao đẳng (tương ứng với ĐH ngắn hạn và cao đẳng trước kia). Do đó ở bậc ĐH Bộ GD-ĐT chỉ phát hành 2 loại bằng tốt nghiệp ứng với 2 cấp học là bằng tốt nghiệp ĐH và bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Tuy nhiên, vào thời điểm Bộ GD-ĐT ban hành các quy chế trên, bậc đào tạo ĐH gồm có các loại hình ĐH dài hạn, cao đẳng và ĐH ngắn hạn. Về nội dung và thời gian đào tạo thì ĐH ngắn hạn và cao đẳng có cùng trình độ đào tạo trong khi ĐH dài hạn thuộc trình độ đào tạo cao hơn.

Về nguyên tắc, các quy chế trên khi có hiệu lực thi hành thì văn bằng ĐH ngắn hạn không còn tồn tại. Nhưng vì lịch sử để lại mà đến năm 1992 vẫn còn những khóa ĐH ngắn hạn được tuyển sinh từ năm 1990 trở về trước. Để giải quyết thực tế đó, ngày 5.5.1994 Bộ GD-ĐT đã gửi Công văn số 2480/ĐH tới một số trường ĐH để hướng dẫn các trường này trong việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho hệ ĐH ngắn hạn. Theo Công văn 2480/ĐH, đối với các khóa tuyển sinh ĐH ngắn hạn từ năm 1990 trở về trước, người tốt nghiệp sẽ được nhận một trong hai loại bằng: bằng có ghi hệ ĐH ngắn hạn, phôi bằng do Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phát hành trước năm 1991; bằng cao đẳng, phôi bằng do Bộ GD-ĐT phát hành từ năm 1990 (Bộ GD-ĐT có từ năm 1990, do sáp nhập hai bộ trong đó có Bộ Đại học, trung học chuyên nghiệp). Cả hai loại bằng này có giá trị như nhau.

“Như vậy chúng tôi có thể khẳng định bằng tốt nghiệp hệ ĐH ngắn hạn chỉ tương đương với bằng tốt nghiệp cao đẳng”, bà Phụng nói.

Quý Hiên - Mai Hà - Thái Sơn