Ngày 30.6, ông Nguyễn Tấn Thân, Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu UBND H.Phú Hòa kiểm tra việc cấp phép thi công cửa hàng xăng dầu Phú Ân trên QL25 thuộc xã Hòa An, H.Phú Hòa do Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Phú Yên (PVOIL) làm chủ đầu tư, yêu cầu công ty này khẩn trương tháo dỡ công trình sai phạm, hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên QL25.

Theo ông Thân, cửa hàng xăng dầu Phú Ân chỉ được đấu nối vào đường Phú Ân như giấy phép thi công của Sở GT-VT tỉnh Phú Yên đã cấp, chứ không được đấu nối vào QL25 như hiện nay.

Thế nhưng, qua kiểm tra, Sở GT-VT tỉnh Phú Yên đã phát hiện PVOIL thi công móng đá chẻ và đổ cát san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ QL25, đấu nối trái phép vào QL25, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, không đúng với chủ trương đầu tư của dự án mà UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt.

Việc thi công xây dựng công trình trên không đúng với quy hoạch xây dựng của địa phương và không tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ.

Theo ông Thân, sau khi phát hiện, ngày 14.6, Sở GT-VT tỉnh Phú Yên đã làm việc và yêu cầu PVOIL tháo dỡ công trình và hoàn trả hiện trạng trong phạm vi an toàn QL25 trước ngày 21.6. Tuy nhiên, đến ngày 28.6, PVOIL vẫn không thực hiện.

Sáng 30.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thái Định, Giám đốc PVOIL, lý giải việc san lấp mặt bằng Cửa hàng xăng dầu Phú Ân là "tập kết đất đá để thi công" chứ không phải đấu nối vào QL25. Hiện PVOIL đã múc đất, cát hoàn trả lại hiện trạng ban đầu hành lang an toàn QL25.

Đức Huy