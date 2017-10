Đó là hình ảnh đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên và giàu tính nhân văn.



Công chúng rất công bằng, cái tốt cái đẹp dù chẳng tự phô ra thì cũng sẽ được tìm thấy, được chia sẻ, được đồng cảm, được cổ súy. Những cú bấm máy chụp ảnh từ điện thoại người dân không phải lúc nào cũng chỉ là để chộp lấy những điều xấu điều tệ. Những điều tốt đẹp dù có dung dị đến thế nào cũng được dành chỗ xứng đáng để hiện ảnh trong cảm nhận của công chúng.

Tôi thật ra không thích lắm cách nghĩ của không ít người về tấm ảnh đẹp này. Rằng, người cho bé bú là một chiến sĩ công an, và đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy công an cũng rất đáng yêu. Cách nghĩ đó phản ánh một định kiến “bất công” với những người đang đóng góp nỗ lực của mình để bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Câu chuyện phía sau tấm ảnh đẹp này, thật ra, là câu chuyện về trái tim người mẹ. Những người có thiên chức làm mẹ luôn biết làm gì tốt nhất cho những đứa trẻ. Và cũng là câu chuyện về trái tim công chúng, luôn biết nhận ra tình yêu thương con người trong từng khoảnh khắc dù rất tình cờ, dù rất đột ngột của cuộc sống.

Tôi chưa từng thấy dư luận chối bỏ điều gì về những điều tốt đẹp mà một ai đó là người nhà nước làm được cho dân. Dù đó là kỳ công cả đời người hay chỉ là một việc tình cờ. Còn nhớ không, cảnh nhân viên và bệnh nhân xếp hàng dài chào tạm biệt vị giám đốc bệnh viện nghỉ hưu. Còn nhớ không, hình ảnh các em học sinh bày ra những tấm biển với dòng chữ đáng yêu để chia tay thầy hiệu trưởng chuyển công tác. Hay lời khen ngợi anh cảnh sát giao thông đội mưa lội bùn giúp dân. Và chuyện tấm ảnh này.

Công chúng, với chiếc điện thoại trong tay, và những cú bấm máy chớp nhoáng đến khó lường, nhưng không hẳn chỉ để lăm lăm ghi lấy những điều tiêu cực về người nhà nước. Họ sẵn lòng ghi nhận điều tốt đẹp dù chỉ lóe lên trong khoảnh khắc tình cờ.

Nhân viên công vụ, đừng vì clip ghi hình trưởng công an xã đá mâm đá thau của dân giữa chợ mà nghĩ công chúng không thiện chí. Hãy nhìn lại tấm ảnh đẹp nữ chiến sĩ công an cho em bé bú để tự nhắc nhở mình. Rằng bạn có thể không chọn được việc mình có mặt hay không trong một tấm ảnh, một đoạn clip người dân tải lên mạng. Nhưng chắc chắn bạn có thể chọn được điều mình sẽ làm với dân: điều tốt hay không tốt, nên làm hay không nên làm.

Tức là chính bạn được chọn cách xuất hiện trước dân sau một cú bấm máy bất ngờ nào đó.

Huỳnh Văn Thông