Nhìn lại năm 2016, các chuyên gia bất động sản (BĐS) đều cho rằng lợi nhuận của kênh đầu tư này vượt trội so với các kênh khác. Bước sang năm 2017, BĐS tiếp tục được dự báo vẫn là kênh đầu tư tốt nhất trong năm, đặc biệt là đất nền, nhà liền thổ ở một số khu vực vùng ven và các tỉnh giáp ranh TP.HCM có khả năng cho tỷ suất lợi nhuận rất cao do hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh.

Tương tự, thị trường chứng khoán năm nay cũng được đánh giá là kênh đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn. Theo ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Phân tích Công ty chứng khoán Bản Việt, năm nay sẽ là một năm phát triển mạnh mẽ về quy mô thị trường với sự bổ sung của nhiều hàng hóa chất lượng. Điều đó góp phần kích thích thị trường có bước phát triển khá mạnh. Trong đó, những ngành có tiềm năng tăng giá tốt bao gồm: hàng tiêu dùng, bán lẻ, kho vận, vận tải hành khách, năng lượng, thép... Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư khi tham gia phải có những ứng phó linh hoạt, kịp thời.

Năm 2016, giá vàng đã tạo ra nhiều đợt sóng với mức tăng từ 10 - 20%, là năm đầu tiên vàng tăng giá sau 5 năm liên tục giảm. Thế nhưng khi dự báo giá trong năm nay, chuyên gia Phan Dũng Khánh cho rằng giá vàng sẽ biến động trong biên độ từ 36 - 38 triệu đồng/lượng. Do đó nhà đầu tư vẫn có thể tham gia mua vàng nhưng theo hướng “phòng thủ”, như tài sản an toàn vì lợi nhuận sẽ không quá cao. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng VN, cũng cho rằng có quá nhiều ẩn số để có thể dự báo được giá vàng nhưng giá kim loại quý này cũng khó giảm mạnh và thị trường sẽ có nhiều cơn “sóng” bất thường.

Để hạn chế rủi ro, những người muốn nắm giữ vàng phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng cháy túi vì lao theo các cơn sóng vàng ngắn ngủi.

Không được coi là kênh đầu tư nhưng nhiều năm nay, thay vì tìm kiếm dự án đầu tư, không ít người lại mạnh tay đổ tiền vào ngân hàng hưởng lợi và rủi ro gần như bằng không. Điều này khiến tình hình huy động vốn của ngành ngân hàng trong năm 2016 tăng mạnh 18,38% so với năm trước đó. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển đánh giá, tiết kiệm chỉ là một kênh bảo toàn vốn nên mức lãi thực dương khoảng 2% là khá cao nếu so với mặt bằng lãi suất thế giới. Năm qua, với lãi suất gửi tiết kiệm 7%/năm trong khi lạm phát là 4,74% thì người gửi tiền thực lãi 2,26%. Ông Hiển khuyến nghị đầu năm: “Có người nắm hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng trong tay đã dồn hết tiền vào chứng khoán, BĐS và đến khi gặp khủng hoảng thì không trở tay kịp. Người có “gan” đổ toàn bộ tiền vào chứng khoán chỉ nên là những người trẻ tuổi, tiền dưới 1 tỉ đồng, có thể mất hết nhưng vẫn còn thời gian và sức lực, niềm tin để xây dựng lại. Còn những người trung niên, đã tích lũy được 5 - 10 tỉ đồng trở lên, nên có một danh mục đầu tư có cấu trúc an toàn với 30% cho tiết kiệm”.

Ban Mai