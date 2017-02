Bởi trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất “nóng” với cảnh nhiều người phải nhảy ra khỏi taxi, xe ôm... chạy bộ vào cảng hàng không vì xe cộ kẹt cứng, không thể di chuyển. Rồi chuyện ngập nước, trễ chuyến, máy bay xếp hàng chờ cất cánh... khiến hành khách thực sự sợ hãi.

Thế nhưng, một hành khách mới bay từ Hà Nội vào TP.HCM ngày 1.2 (mùng 5 tết) cho biết gia đình chị có 2 chuyến khứ hồi TP.HCM - Hà Nội vào ngày 23, 27 và mùng 5 tết - những ngày được dự báo sân bay sẽ quá tải, nhưng đường ra sân bay dù có đông đúc vẫn không quá ùn tắc.

Đặc biệt, cả 4 chuyến bay của gia đình chị gồm 3 chuyến của Vietnam Airlines, 1 chuyến VietJet đều đúng giờ. Một khảo sát bỏ túi những hành khách có mặt tại sân bay Nội Bài trưa mùng 5 tết đều có chung một nhận xét là bất ngờ trước sự thông thoáng ở cảng hàng không này. Lại càng bất ngờ hơn trước cảnh hè thông, đường thoáng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến hôm qua, ở các bến xe, cửa ngõ sân bay tại TP.HCM vẫn hết sức “bình yên”.

Nhiều người cũng cho biết, thời điểm cận tết (27 - 29 tết), đường ra sân bay tuy đông đúc nhưng không quá kẹt; cảnh dòng người xếp hàng trước quầy check-in kéo dài ra tận cổng như mọi năm không còn... Vì sao các vấn nạn trên bỗng hạ nhiệt trong khi các giải pháp để giảm tải cho Tân Sơn Nhất cũng như tình trạng kẹt cứng ở cửa ngõ sân bay này thực tế chưa được thực hiện?

Có nhiều lý do. Khách quan thì lịch nghỉ tết và đi làm năm nay được phân cấp thành nhiều đợt nên lượng người đi và trở lại TP cũng được “dàn” ra nhiều đợt, chứ không dồn vào những “ngày vàng” như mọi năm. Nhưng quan trọng hơn là việc hầu như toàn bộ lãnh đạo TP.HCM, các cấp ngành đều vào cuộc để “giải vây” cho sân bay Tân Sơn Nhất. Bên ngoài cửa ngõ, một tổ công tác đặc biệt được lập ra gồm Công an Q.Tân Bình, Phòng CSGT TP.HCM, an ninh sân bay... túc trực ở các chốt như cổng sân bay, nút giao Lăng Cha Cả, đường Hoàng Văn Thụ từ sáng sớm đến 23 giờ để kịp thời giải tỏa ùn tắc; các bảng phân luồng đi vào sân bay, bảng chỉ dẫn rút ngắn tuyến đường... được “cắm” lên giúp hạ nhiệt tình trạng đi lại lộn xộn; tuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất được mở thêm...

Bên trong, máy soi chiếu, máy check-in tự động cài đặt thiết bị đọc mã vạch được lắp thêm để khách tự làm thủ tục; nhân viên với máy check-in lưu động được tăng cường hỗ trợ hành khách ưu tiên như phụ nữ, người già, trẻ em...; nhân viên mặt đất luôn có mặt rà soát giúp những hành khách làm thủ tục sát giờ bay kịp thời; mở rộng sân đỗ, tăng cường năng lực phục vụ mặt đất... Mỗi người, mỗi giải pháp góp một tí và tình trạng ùn tắc đã giảm mạnh.

Tất nhiên, đó mới chỉ là các giải pháp tình thế. Về dài hạn, để giảm tải từ cửa ngõ vào đến bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, cần có nhiều giải pháp khoa học, căn cơ và phải được thực hiện đồng bộ.

Ngày mai và ngày kia mới là những ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán nên rất có thể, bến xe - sân bay và cửa ngõ TP.HCM, Hà Nội sẽ lại rơi vào tình trạng quá tải. Vẫn phải khẳng định rằng đây là điều không thể tránh khỏi không chỉ ở VN mà ở nhiều đô thị lớn trên thế giới. Nhưng nếu chúng ta thực sự “xắn tay áo lên”, thực sự quyết tâm, thực sự bắt tay vào thì mọi việc đều có thể giải quyết.

Nguyên Hằng