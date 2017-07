Nhiều máy bay trên khắp thế giới vẫn còn đồ gạt tàn thuốc ở tay vịn trên băng ghế, nhưng tất cả các hãng đều đưa ra một quy định bắt buộc: cấm hút thuốc trên máy bay, kể cả thuốc lá điện tử. Ai lén hút trong toilet chắc chắn sẽ bị phát hiện và chịu khoản phạt tiền không hề nhẹ, thậm chí bị cấm bay trong một quãng thời gian nhất định.



Thế nhưng, ở VN, vẫn có hành khách hút thuốc trên máy bay. Trên mọi chuyến bay thương mại, trước khi cất cánh, phi hành đoàn sẽ thông báo một số nội dung cần thiết, trong đó có việc cấm hút thuốc. Vì thế, dù lần đầu đi máy bay thì hành khách vẫn phải biết nội quy trên.

Sự bùng nổ của hàng không giá rẻ giúp nhiều khách tiếp cận dịch vụ vận chuyển này, nên có không ít hành khách là người lần đầu đi máy bay. Với ai, thì lần đầu đi máy bay đều có thể bỡ ngỡ từ khâu mua vé, làm thủ tục lên máy bay, cân hành lý, kiểm tra an ninh, thắt - mở dây an toàn, tắt điện thoại di động… Sở dĩ ngành hàng không đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt hơn các phương tiện khác là nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Bởi nếu chẳng may tai nạn xảy ra thì hậu quả thường sẽ thảm khốc.

Bên cạnh chuyện vị khách bị phạt nặng vì hút thuốc trên máy bay mà báo chí vừa phản ánh, còn có cả chuyện vị khách bị cấm bay 12 tháng do cự cãi, ném thùng giấy vào mặt nhân viên làm thủ tục lên máy bay. Việc cự cãi thường xảy ra đối với các hãng hàng không giá rẻ vốn quy định nếu không mua thêm hành lý ký gửi thì chỉ được mang hành lý xách tay không quá 7 kg/người, vượt qua phải chịu phí. Vậy mà, vẫn có hành khách khi bị yêu cầu đóng phí do vượt số ký hành lý thì lập luận “máy bay to đùng như thế, hành lý dư có vài cân mà cũng bắt đóng phạt là sao?”… Từ đó, không ít trường hợp dẫn đến hành vi khiếm nhã với nhân viên hãng hàng không.

Rồi còn nhiều câu chuyện khác như có khách tự ý mở cửa thoát hiểm để…xuống cho nhanh hoặc nghĩ đó là cửa…toilet, hay máy bay vừa hạ cánh trên đường băng dù còn mất một khoảng thời gian khá lâu mới vào đến nhà ga nhưng không ít hành khách mở điện thoại, tháo dây an toàn, đứng dậy mở tủ lấy hành lý… tạo nên khung cảnh chẳng khác “tàu chợ”. Điều đó khiến hình ảnh VN có thể bị tổn hại trong mắt các du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay.

Hàng không dân dụng VN hiện được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất châu Á. Để tương xứng với đà phát triển ấy, nên chăng đã đến lúc những thành viên trong gia đình, có kinh nghiệm đi máy bay, cần phải “tập huấn” cho người thân, bạn bè biết cách ứng xử khi đi máy bay để tránh những sự cố đáng tiếc.

Đoàn Xuân Hải