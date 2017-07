Nghe tiếng cãi vã, hàng xóm chạy sang định can ngăn thì thấy ông H. đã tử vong, liền vây bắt Thuấn rồi giao cho cơ quan công an. “Công an huyện Đông Hưng đã ra lệnh bắt giữ, tạm giam nghi can Thuấn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, trung tá Thịnh thông tin.