Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các nhân viên của trường đang nấu cơm trưa cho các cháu thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở đường ống dẫn gas từ bình gas vào bếp. Các nhân viên trong nhà bếp đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, hệ thống các bình gas không bị nổ.

Một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết do tại khu vực bếp xếp một hàng 6 bình gas cỡ lớn nên nếu các bình gas cùng lúc phát nổ sẽ rất nguy hiểm. "Rất may nhà trường đã gọi điện sớm và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời, nếu không tình hình sẽ hết sức phức tạp", chiến sĩ này nói.

Mặc dù phía nhà trường thông báo sự cố đã được khắc phục hoàn toàn, mọi hoạt động của nhà trường đã trở lại bình thường nhưng sau khi biết được sự việc, rất đông phụ huynh đã vội đến trường đón con em về nhà vì lo lắng.

Ông Tạ Hồng Lựu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, cho biết Trường mầm non Điện Biên có hơn 400 cháu. Cũng theo ông Lựu, sự cố cháy vừa xảy ra có thể do chập điện . “Rất may sự cố đã được xử lý ngay và hết sức an toàn. Đây là bài học để trường cẩn thận hơn trong việc sắp xếp hệ thống bình gas và dây điện”, ông Lựu nói.