Thông tin từ Đồn biên phòng Mỹ Lý (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, thời điểm trên, bà Lương Mẹ Chuẩn (ngụ tại bản Phìa Khăm) lấy dầu hỏa để đổ vào cây đèn thắp sáng. Tuy nhiên, do trời tối nên bà Chuẩn lấy nhầm phải can xăng.



Khi bà Chuẩn đổ xăng vào đèn thì bất ngờ ngọn lửa bắt vào can xăng bùng cháy, bén vào người bà Chuẩn và lan ra cả căn nhà thành đám cháy lớn . Con gái bà Chuẩn (28 tuổi) chạy vào cứu mẹ cũng bị bỏng nặng.

Phát hiện sự việc, Đồn biên phòng Mỹ Lý đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa và cứu người bị nạn. Tuy nhiên, do đồi núi dốc, không có sẵn nguồn nước nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lực lượng chữa cháy không thể khống chế ngọn lửa.

Hậu quả, căn nhà sàn chính của gia đình bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai mẹ con bà Chuẩn bị bỏng nặng (bà Chuẩn bị bỏng toàn thân).

Sau khi được bộ đội Biên phòng sơ cứu, hai mẹ con bà Chuẩn được chuyển đến bệnh Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu, điều trị.

Khánh Hoan