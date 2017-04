Những người trú tại nhà nghỉ này cho biết đám cháy bùng lên từ tầng 1 rồi bùng phát ra các tầng khác rất nhanh. Những người ở tầng dưới phát hiện đám cháy chạy ra ngoài an toàn, sau đó nhiều khách đang ngủ ở các tầng trên nghe tiếng la hoảng loạn bên dưới liền mở cửa phòng tìm cách thoát thân.

Anh Nguyễn Thái Vinh (ngụ TP.HCM) ra Bình Thuận du lịch trong dịp nghỉ lễ 30.4, trú tại tầng 5, cho biết: “Nghe mùi khét điện, rồi tiếng chuông hú, cửa bên hông đập đùng đùng, mở cửa phòng thấy khói ngùn ngụt. Tôi chạy xuống cầu thang nhưng khói mịt mù không thấy đường. Nhìn thấy cửa sau mở, tôi cùng 4 - 5 người khác nữa lao ra chạy thoát thân”.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận cùng 4 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát PCCC đã đưa được nhiều người còn mắc kẹt trong khách sạn ra ngoài khi ngọn lửa đang lan nhanh. Có 4 người do hoảng loạn nên nhảy qua cửa sổ xuống mái tôn nhà bên cạnh, bị thương. Hơn chục người được cứu bằng thang và dây thừng của lực lượng cứu hộ. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều nội thất, đồ đạc trong nhà trọ cùng 1 ô tô, 8 xe máy và 2 ô tô khác bị cháy một phần, tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng trên 2 tỉ đồng. Nguyên nhân ban đầu được chủ nhà nghỉ nghi do cháy một chiếc xe máy ở tầng trệt gây ra.

Thượng tá Hồ Thanh Bình, Phó trưởng công an H.Hàm Thuận Nam, người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết nhân viên nhà trọ nghe tiếng báo động cháy phát ra nên vùng dậy thì thấy chiếc xe máy đang cháy, do đó rất có thể nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ chiếc xe này. Về những người bị thương do nhảy từ lầu hai xuống mái tôn của nhà kế bên, thượng tá Bình cho biết có 4 người phải cấp cứu, trong đó 3 người bị chấn thương, một người bị ngạt khí. Tuy nhiên, đến chiều qua tất cả đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp điều tra làm rõ.

Quế Hà