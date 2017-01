Theo thông tin ban đầu, vụ đánh nhau bằng dao kiếm này diễn ra vào chiều 24.1, giữa nhóm của Vũ Văn Hải (30 tuổi), Vũ Doãn Đường ( 24 tuổi, cùng ngụ tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) và nhóm của Lương Quý Sơn (23 tuổi, ngụ tại thôn 6, cũng thuộc xã Bắc Sơn).

Sau vụ hỗn chiến, Vũ Văn Hải bị chém rách đầu, Lương Quý Sơn bị chém vào tay, một số người khác bị thương nhẹ. Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), còn Sơn đã ra công an đầu thú, giao nộp nhiều hung khí.

Cả Hải và Sơn đều là đối tượng có tiền án. Trong khi Sơn ra tù năm 2014 sau khi thụ án 3 năm 6 tháng về tội cướp giật thì Hải mới ra tù tháng 2.2016 với bản án 9 năm tù về tội cướp tài sản.



Theo một lãnh đạo huyện An Dương, mâu thuẫn của hai nhóm bắt nguồn từ việc tranh chấp bãi giữ xe vào chùa Cao Linh. Đây là một tồn tại lâu dài mà địa phương chưa giải quyết được, cứ mỗi dịp lễ tết, một số đối tượng có "máu mặt" ở địa phương lại tự ý ra cổng chùa Cao Linh tổ chức trông giữ xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trước khi xảy ra đánh nhau, hai nhóm đối tượng đều tiến hành đổ đất cát, san lấp tại cùng một điểm để chiếm giữ chỗ trông xe.

Lê Tân