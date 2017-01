Đến chiều tối 12.1, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được anh Phan Văn Quyền (24 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Trul), ông Cao Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ea Trul, H.Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11.1, ông Trần Văn Học (46 tuổi, ngụ thôn 2 xã Ea Trul) điều khiển chiếc thuyền nhỏ (người dân địa phương gọi là đò - PV) chở 21 người từ xã Hòa Tân qua sông Krông Ana để về xã Ea Trul, khi gần đến bờ thì bất ngờ thuyền bị lật.

18 người may mắn được cứu vớt hoặc tự bơi vào bờ; 3 nạn nhân mất tích gồm chị Nguyễn Thị Bích (38 tuổi), chị Nguyễn Thị Định (32 tuổi, cùng ngụ xã Buôn Triết, H.Lắk, Đắk Lắk) và anh Phan Văn Quyền. Ngay trong đêm 11.1, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể chị Bích và chị Định.

Cũng theo ông Thọ, chiếc thuyền này do Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cho xã Ea Trul để vận chuyển, cứu hộ người dân trong mùa mưa lũ. Do thuyền đậu ngoài sông cách khu dân cư 2 km, không có người trông coi nên UBND xã Ea Trul hợp đồng giao cho ông Lê Văn Đấu (42 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Trul) bảo quản và khai thác, không thu tiền.

Từ ngày nhận thuyền, ông Đấu ít chở khách qua sông, mà chủ yếu chở vật tư, người làm thuê cho gia đình qua lại. Tại thời điểm thuyền bị lật, những người đi trên thuyền đều là người nhà, người làm thuê đi trồng khoai lang cho ông Đấu.

Ông Thọ cũng thừa nhận, ông Đấu và ông Học đều không có giấy phép điều khiển phương tiện thủy, không được cấp chứng chỉ hành nghề, hợp đồng với UBND xã cũng đã hết hạn từ ngày 28.2.2016.

“Sơ suất của chính quyền địa phương là không thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bảo quản và khai thác phương tiện của gia đình ông Đấu”, ông Thọ nói.

Trung Chuyên - Ngọc Anh