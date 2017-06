Ngày 29.6, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức Mẹ Nấm , 38 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang).

Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạo lập tài khoản facebook “Mẹ Nấm”, sau đó nhiều lần thay đổi tên hiển thị là “Mẹ Nấm Gấu”, “Nguyen Nhu Quynh”, “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”.

Từ năm 2012 đến tháng 10.2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước; tuyên truyền, kích động chống lại Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2014, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thu thập thông tin ban đầu về các tình huống có người chết chưa rõ nguyên nhân trong quá trình làm việc với cơ quan công an, từ đó làm tập tài liệu lấy tiêu đề “Stop police killing civilians” (theo Quỳnh thì tiêu đề này có nghĩa là “Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường” - PV), với mục đích để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, đồng thời xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng Công an nhân dân; xâm hại mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an.

Năm 2015, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với 162 cá nhân, 27 tổ chức cùng đứng tên khởi xướng, kêu gọi người dân tham gia "Chiến dịch tranh đấu cho tự do - dân chủ - nhân quyền 2015". Nội dung lời kêu gọi thể hiện với lời lẽ công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 2013 - 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo, đài, tổ chức hoạt động truyền thông nước ngoài để xuyên tạc tình hình trong nước trên nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật đến vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Ngày 10.10.2016, bị cáo bị bắt tạm giam.

