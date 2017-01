Phải đến cuối giờ chiều 4.1, lực lượng phòng chống buôn lậu (Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị) mới hoàn thành việc khám xét xong 3 phương tiện vận chuyển gỗ trắc nhập lậu qua biên giới với tổng cổng gần 2 m3, tương đương gần 2 tấn.

Đây là loại gỗ đặc biệt có giá trị trên thị trường (được bán theo kg, dao động từ 50.000 đồng/kg đến 300.000 đồng/kg, tùy chủng loại) nên nhà xe, chủ hàng đã rất dày công tìm cách qua mặt cơ quan chức năng.

Trước đó, cùng trong chiều 28.12, chỉ trong vòng 20 phút, các trinh sát của Phòng cảnh sát kinh tế, Công an Quảng Trị đã chặn bắt 3 ô tô tải chở gỗ trắc lậu dọc tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua H.Đakrông.

Cụ thể, ô tô biển số Lào UN 2769 do Mai Anh Tuấn (38 tuổi) điều khiển, chở theo 185 kg gỗ trắc không có giấy tờ; ô tô biển số UN 2669 do Trần Đình Hoàng (20 tuổi) điều khiển chở 191 kg gỗ trắc lậu; ô tô biển kiểm soát UN 0165 do Nguyễn Xuân Minh (33 tuổi, cùng trú H.Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chở theo 1,655 m3 gỗ trắc lậu, tương đương khoảng 1,6 tấn.

Thiếu tá Lê Nam Long, Phó Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cứ đến dịp giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu lại nóng lên.

Đối với mặt hàng gỗ lậu, lại là gỗ quý, các chủ hàng và nhà xe thường gia cố xe thành nhiều hầm tinh vi, bằng mắt thường khó có thể phát hiện, vì thế lực lượng công an cần phải có nghiệp vụ tốt, nắm bắt “chiêu” của những người này.

Cũng theo ông Long việc khám xét mất thời gian còn vì do hầm giấu gỗ lậu được gia cố kín đáo.

