Rạng sáng 23.12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.7 (TP.HCM) phối hợp với Công an P.Tân Hưng kiểm tra 2 phòng cho thuê tại căn nhà trên đường số 9, P.Tân Hưng, Q.7 (khu dân cư Him Lam).