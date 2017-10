tin liên quan Tang tóc xóm nghèo Xóm nhỏ bên sông Bình Di buồn hắt hiu, trong cùng một ngày, 6 đám tang của người thân quen khiến ai cũng không cầm được lòng.

Trước đó, chiều 3.10, gia đình chị Phan Thị Nhanh đã an táng cho chị, những nạn nhân tử nạn còn lại gồm ông Xuân, bà The, ông Kiến, bà Nhiển dự định cùng an táng lúc 9 giờ ngày 4.10.



Tuy nhiên, do nhà ông Kiến, bà The, bà Nhiển gần nhau, khi còn sống mọi người rất tình nghĩa nên gia đình các nạn nhân đã thay đổi giờ an táng để mọi người có thể tiễn đưa những người xấu số về nơi an nghỉ. Theo đó, bà The được an táng lúc 8 giờ, ông Kiến lúc 9 giờ và bà Nhiển lúc 10 giờ cùng ngày 4.10.

Ở đám tang của bà The, bé Hồ Thị Trúc Xuân (13 tuổi, cháu ngoại bà The) khóc nức nở: "Ngoại ơi ngoại, sao ngoại bỏ con, sao con kêu ngoại đừng đi Tây Ninh mà ngoại không nghe". Tiếng khóc của Xuân làm mọi người nhói lòng.

Gần đó là nhà ông Kiến. Ngồi bên linh cữu cha mà tinh thần chị Nguyễn Thị Phượng, con gái lớn ông Kiến, suy sụp bởi mẹ chị, bài bà Lê Thị Ánh cũng có mặt trong chuyến đi định mệnh, hiện bà Ánh đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 2.10, trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, H.Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe 16 chỗ BS 67B - 004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, An Giang) điều khiển và xe khách 50 chỗ BS 70B - 015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) điều khiển, làm 6 người chết, 10 người bị thương. Đây là chuyến xe chở đoàn người hành hương từ An Giang đến Tòa thánh Tây Ninh. Tất cả các nạn nhân cùng ngụ ở TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang. Các nạn nhân tử vong gồm bà Nguyễn Thị The (48 tuổi), ông Nguyễn Văn Xuân (57 tuổi), bà Lý Thị Nhiển (67 tuổi), ông Nguyễn Văn Kiến (60 tuổi), ông Nguyễn Văn Hồ (33 tuổi, tài xế xe 16 chỗ BS 67B - 004.57) và chị Phan Thị Nhanh (21 tuổi).

Thanh Dũng